Arresta la Interpol a músico que defraudó a organizadores del FICH

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de la Interpol, ejecutaron una orden de aprehensión en contra del músico Francisco José R. M., presunto responsable de un fraude por 500 mil pesos, en perjuicio de promotores artísticos.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado celebró un contrato con las víctimas para presentarse dentro del Festival Internacional Chihuahua, el 12 de octubre de 2012, en compañía del artista Carlos Santana, para lo cual recibió un anticipo de medio millón de pesos.

No obstante, Francisco José R. M. se negó a entregar la documentación correspondiente para llevar a cabo la presentación, y posteriormente los afectados se percataron de que éste no tenía relación alguna con Carlos Santana o sus representantes, por lo que el concierto no se realizó y el imputado no regresó el dinero.

Por estos hechos se interpuso una querella el 22 de agosto de 2012, ante la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales, autoridad que integró la investigación y solicitó un mandato de captura en contra del cantante, así como el apoyo de la Interpol para su detención.

La tarde de ayer martes, agentes de la Policía Internacional detuvieron al imputado a su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde acudieron elementos de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión, que lo trasladaron a la ciudad de Chihuahua.

En las próximas horas el agente del Ministerio Público le formulará cargos ante el Juez de Control por el delito de Fraude.