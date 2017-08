Alertan por nueva modalidad de fraude a negocios y comercios

La Fiscalía de Distrito Zona Centro alerta a la comunidad por una nueva modalidad de fraude telefónico, cometida en perjuicio de empresas y locales comerciales, con el siguiente modus operandi:

• Los delincuentes obtienen información general sobre la empresa y el personal.

• Se comunican y les hacen creer a los empleados que hablan de una compañía de seguridad.

• Aseguran que enviaron por paquetería un sistema de vigilancia que la empresa adquirió, pero que se requiere urgentemente un depósito de dinero para poder recogerlo.

• En ocasiones, los defraudadores otorgan un número de referencia para recoger el supuesto paquete.

• Si el empleado no accede a realizar el depósito de dinero por no tener autorización de su jefe, los delincuentes fingen comunicarse con él a través de otra llamada, en la que supuestamente consiente que se realice el pago.

• El trabajador realiza el depósito a una cuenta bancaria y posteriormente se da cuenta que se trató de un fraude telefónico.

Ante estos fraudes, por los que se han visto afectados empresarios, comerciantes y profesionistas, se recomienda:

• No proporcionar información relativa a la empresa y al personal que labora en la misma.

• Comunicarse directamente con su superior para verificar la información.

• No realizar pagos sin previa autorización.

• De ser víctima de este ilícito, presentar la denuncia ante el Ministerio Público.