Abaten a lugarteniente de “El 80” y detienen a 4

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad abatieron a un líder criminal y detuvieron a cuatro más tras un operativo desplegado en el municipio de Belisario Domínguez.

Los efectivos de la CES lograron ubicar a un grupo de hombres armados en la localidad de San Lorenzo, municipio de Belisario Domínguez, quienes al notar la presencia policíaca abrieron fuego en contra de los agentes.

En una reacción inmediata los policías lograron repeler la agresión abatiendo a uno de los criminales, asimismo, lograron detener a cuatro sujetos más, asegurándoles armamento, equipo táctico, droga, vehículos con reporte de robo y una unidad oficial de la Secretaría Seguridad Pública de Buenaventura.

El delincuente abatido fue identificado como Edgar R. M. alias “El Mini”, jefe de plaza en la localidad de San Lorenzo y tercero en la estructura criminal de Arturo Quintana Quintana alias “El 80”.

En esta misma intervención policial fueron capturados, Luis C. A., Roberto M. C., Ariel F. S. y Ramón Alejandro C. F., este último elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Buenaventura, a quien además se le localizó entre sus pertenencias una importante cantidad de cocaína.

A continuación, se describe todo lo asegurado:

• 02 Arma larga calibre .223mm

• 01 Arma corta calibre .9mm

• 06 Chalecos balísticos.

• 06 cascos balísticos.

• Cargadores y fornituras.

• Jeep, Grand Cherokee, blindada, con reporte de robo.

• Dodge, Ram, color blanco, con reporte de robo.

• Ford, F150, color guinda, con reporte de robo.

• Chevrolet, Suburban, color blanco, con reporte de robo.

• Chevrolet, Camaro, color azul.

• KIA, Sorento, color negro con reporte de robo.

• Unidad Oficial balizada de Buenaventura.