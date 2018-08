15% de homicidios no están vinculados al narco, según la Comisión de Seguridad

Ante el incremento de los homicidios en Chihuahua y luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelara la semana pasada, que la entidad se ubica entre las cinco más violentas del país, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Óscar Aparicio Avendaño, informó que el 85 por ciento de los asesinatos están vinculados al crimen organizado y narcomenudeo, mientras que el 15 restante son por otro tipo de conflictos o víctimas colaterales de la violencia.

A decir del comisionado y a raíz del porcentaje que él mismo otorgó, “los ciudadanos comunes no son molestados” y agregó que “no quiere decir que por eso no tengamos un problema o no nos ocupemos de este asunto, obviamente son seres humanos y debemos dar resultados en esa materia”.

Asimismo, Aparicio Avendaño resaltó que la violencia que impera en todo el país ha repercutido también en Chihuahua.

En la entidad y según las cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo de enero a julio del 2018, se han registrado 1,073 homicidios dolosos, lo que a decir de las declaraciones del comisionado, 912 víctimas estarían vinculadas al crimen organizado, mientras que las 161 restantes serían víctimas colaterales de la violencia.