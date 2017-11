Zoológico exhibe a un león moribundo y en los huesos

En redes sociales se ha difundido un video que muestra las condiciones en que un zoológico de Bangladesh exhibe a un león increíblemente demacrado dentro de un sucio reciento.

En la grabación, se aprecia cómo el animal, de nombre Juboraj, permanece tumbado en el suelo con las costillas marcadas bajo la piel.

Al respecto, autoridades del zoológico Comilla aseguran que su condición se debe a complicaciones relacionadas con su avanzada edad.

Juboraj, que tiene 18 años y se le marca la pelvis, se muestra casi incapaz de levantarse.

Pese a mala salud del animal, la administración del zoo lo mantiene en su recinto, generando indignación en sus visitantes quienes han expresado sus quejas, pero las autoridades no hacen nada al respecto.

Emaciated #Lion is so skinny you can see it's SPINE as visitors fear it is slowly dying in enclosure in a Bangladesh zoo. The animal is currently given its medication via darts fired from zoo keepers!! 😡😡

Read more: https://t.co/EHYeh49f0i via @MailOnline#DontBuyTheTicket pic.twitter.com/6bDWd2epGt

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 19 de noviembre de 2017