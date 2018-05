“Voy a matarte”: El audio de las escalofriantes llamadas del ‘Golden State Killer’ a sus víctimas

“Voy a matarte, voy a matarte”. Esta es la escalofriante frase que se aprecia en el audio de una llamada telefónica que, presuntamente, hizo a una de sus víctimas el famoso asesino en serie apodado ‘el Asesino del Estado Dorado’ (‘Golden State Killer’, en inglés), que cometió sus crímenes hace cuarenta años, pero que solo pudo ser identificado y arrestado la semana pasada por la Policía de California.

El FBI ha difundido una grabación de 1977 de una llamada telefónica supuestamente hecha por el asesino, Joseph James DeAngelo, que cometió 12 homicidios, al menos 50 violaciones y 120 robos en hogares en el estado de California (EE.UU.) entre 1976 y 1986, informa ABC.

En el audio se oye una voz femenina que responde con un “hola” a una llamada telefónica. Transcurridos unos segundos, se oye la respiración profunda al otro lado del teléfono y la voz del supuesto asesino que repite la frase: “Voy a matarte”.

Según relata Michelle McNamara, autor der un libro sobre el asesino titulado ‘Desapareceré en la oscuridad’ (‘I’ll Be Gone in the Dark’, en inglés), DeAngelo solía llamar a sus víctimas antes y después de atacarlas.

Jane Carson-Sandler, que fue violada en 1976 por el ‘Golden State Killer’, dijo que recibía llamadas telefónicas en las que se limitaba a “colgar el teléfono”. “Sabía que estaba aún ahí afuera y sabía que podía volver”, dijo.

Joseph James DeAngelo, de 72 años, fue oficial de la Policía y durante más de 40 años no ha podido ser identificado como el autor de estos crímenes.

Fuente: RT