Venezuela rompe relaciones diplomáticas y políticas con EE.UU.

El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas con EE.UU, después de que el diputado Juan Guaidó se autoproclamara como “presidente encargado” y fuese reconocido como mandatario “legítimo” de ese país por Washington.

“He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de EE.UU. Fuera, ¡se van de Venezuela!, aquí hay pueblo para defender a Venezuela”, dijo.

Tras firmar la nota diplomática de ruptura de relaciones, el mandatario dio un plazo de 72 horas para que la misión estadounidense salga de Venezuela.

“Pretender elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales es una grave irresponsabilidad (…) a Venezuela se le respeta, tenemos que hacer respetar esta tierra sagrada”, manifestó Maduro, acompañado de la marcha chavista que se encuentra en este momento en vigilia permanente en el palacio de Gobierno.

Alertó que EE.UU. dirige una operación para imponer “a través de un golpe de Estado” un gobierno “títere a sus intereses”.

Dijo que los asuntos de Venezuela “solo deben se atendidos y tratados el propio de Venezuela”. “Los problemas nuestros se resuelven en casa”, agregó.

Calificó como una insensatez que la “imposición” del presidente de Venezuela desde el extranjero: “¿Quién eligió al presidente de la República? ¿Podemos calarnos los venezolanos que desde EE.UU. se nos imponga un presidente? Es una grave insensatez, no lo podemos aceptar”.

“No al golpismo”

El presidente Maduro señaló que aunque desde EE.UU. se han activado planes contra la revolución bolivariana, el pueblo venezolano “ha derrotado los planes golpistas con su fuerza inaudita”.

“No al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo, no queremos volver a los golpes de Estado del siglo XX”, señaló.

Denunció que varios medios han “invisibilizado” la marcha chavista que se encuentra en este momento en “vigilia permanente” en el palacio de Gobierno.

Indicó que en el mundo impera un “silencio informativo brutal”. Frente a sus seguidores, acotó: “Por eso es importante multiplicar la verdad, a este palacio llegamos con los votos del pueblo, a este palacio estaremos con los votos del pueblo que es el único que elige presidente, solo el pueblo pone, solo el pueblo quita”.

