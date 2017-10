Una vecina graba el momento en que un hombre arrastra a su pareja por el vecindario

Una vecina grabó el momento en que un hombre en Perú arrastró a su pareja desde la acera de su vecindario hasta las escaleras del edificio donde vivía en medio de una discusión. Dicha prueba sirvió para denunciar el hecho.

Ante los gritos de Anahí Aguilar, la testigo que registró con su teléfono móvil el maltrato, y de otros habitantes de esa zona de Miraflores, un sector acomodado de Lima, el sujeto, identificado como Martín Camino Forsyth, cesó de golpear a su pareja, Micaela de Osma, informa Perú 21.

Las imágenes captadas por Aguilar sirvieron de prueba de la agresión física ante las autoridades. Su autora, que colgó la información en su cuenta de Facebook, lamentó que las hubieran eliminado de su muro por “infringir” las normas de esa red social.

La Fiscalía peruana publicó en su cuenta de Twitter que la investigación se realizaría con “la severidad del caso” y que lo ocurrido dejaba en evidencia la importancia de las denuncias de los ciudadanos.

Sobre la tasa de agresión a mujeres en Perú, el Ministerio de la Mujer de ese país andino en un reciente informe recogió que hasta agosto de este año, habían ocurrido 82 feminicidios y 156 tentativas, lo que suma un total de 238 casos de violencia contra la mujer, enumera ‘El Comercio‘.

¿Qué ocurrió?

La agredida, Micaela de Osma, de 23 años, contó a los medios locales que su pareja llegó en estado de ebriedad a su vivienda y que la tiró en la cama, le esgrimió un cuchillo, que pasó por su rostro y cuello, y la amenazó de muerte.

“Gritaba que me quería matar, que no le importaba nada, me pedía la clave de mi celular, se la di y cuando se distrajo, logré irme corriendo”, relató en una entrevista publicada por ‘El Comercio‘.

Camino Forsyth no cedió y la siguió en medio de su huida y la arrastró por la acera mientras ella gritaba que la dejara. Ese fue el momento que logró grabar la vecina.

“Es la primera vez que me amenaza y que pasa algo tan grave“, afirmó la joven, quien contó que anteriormente su pareja le había gritado y empujado.

Tras los gritos de rechazo de los vecinos, la mujer pudo volver a escapar de su casa y se quedó en una cafetería hasta que llegó la policía.

Una vez en Medicina Legal, relató que en medio del proceso el hombre seguía insultándola y que tuvo que abandonar el lugar ante la inacción de los presentes.

El abogado del agresor afirmó en los medios que su cliente no había arrastrado a su novia sino que la había “jaloneado”, recoge ‘La República‘.

Camino Forsyth fue llevado a comisaría para establecer sus responsabilidades legales, pudiendo ser acusado de tentativa de feminicidio, que podría acarrearle una pena de prisión de entre dos y seis años si es declarado culpable, informa RPP.

Por su parte, su hermana, Ame, publicó en Facebook que se avergonzaba de la actuación de su pariente y que su familia se solidarizaba con la joven agredida.

Fuente: RT Noticias