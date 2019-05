Un vehículo se estrella en Japón contra un grupo de niños y deja al menos 15 heridos

Una colisión de autos provocó el impacto de uno de ellos contra un grupo de peatones, muchos de ellos niños de una guardería ubicada en la capital de la Prefectura de Shiga, Ōtsu, informó la agencia Kyodo.

El incidente ocurrió en la mañana del miércoles (hora local), cuando 13 menores, acompañados por dos cuidadoras, esperaban para cruzar la calle. Los medios de la localidad aseguran que el impacto hirió a todo el grupo, dejando inconscientes a tres o cuatro.

No se han brindado más detalles del accidente, pero una fotografía de la escena deja ver al vehículo involucrado, que terminó en la acera.

BREAKING: Vehicle plows into group of pedestrians, many of them children, in western Japan https://t.co/ZsN0c4uay7 pic.twitter.com/QXjbTiqUsD

— BNO News (@BNONews) May 8, 2019