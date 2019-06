Un pastor estadounidense pide al gobierno encarcelar y ejecutar a miembros del colectivo LGBT

Grayson Fritts, un pastor bautista y ayudante de sheriff en el condado de Knox (Tennessee, Estados Unidos), pidió al Gobierno que arreste y ejecute a los miembros del colectivo LGBT durante un sermón pronunciado este miércoles, según se aprecia en un video publicado en las redes sociales.

“El asesinato, la violación, el secuestro [y] el adulterio son punibles con la muerte. Tú recibes a cristianos que dicen ‘bueno, creo que la homosexualidad es un pecado, pero no creo que deba ser castigado por el Gobierno’”, dice Fritts en su parlamento. “Es un pecado”, continúa el pastor, quien asegura que “la Biblia dice que se merecen la muerte”.

Asimismo, Fritts considera que este libro sagrado afirma que Dios ha inculcado el poder del Gobierno civil para enviar la policía en 2019 a “estos frikis LGTB, arrestarlos y juzgarlos, y si son declarados culpables condenarlos a muerte”.

🚨NEW VIDEO: @knoxsheriff's Detective Grayson Fritts – also a pastor – calls for the government to arrest and EXECUTE LGBTQ People.

He's on paid sick leave until July 19, and no longer on active duty. As reported by @knoxnews.pic.twitter.com/lBYLhG1ynx

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) June 12, 2019