Un hombre condenado injustamente por doble asesinato, liberado después de casi 40 años en EE.UU.

Craig Richard Coley, un hombre de 70 años, condenado hace casi 40 años por el asesinato de su exnovia y el hijo de esta, fue absuelto este miércoles, según han informado medios locales.

Jerry Brown, gobernador de California, ordenó la liberación de Coley —quien siempre sostuvo que era inocente— de la prisión estatal de Lancaster. “La paciencia con la que ha soportado esta larga e injusta encarcelación es extraordinaria”, afirmó.

De acuerdo con la investigación, Rhonda Wicht, de 24 años, fue estrangulada y su hijo de 4 años, Donald, fue asfixiado.Inmediatamente las autoridades centraron su atención en Coley, quien se había separado de la mujer poco antes del crimen. Fue arrestado en la ciudad de Simi Valley, el 11 de noviembre de 1978, y en 1980 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.

El fiscal de distrito del condado de Ventura, Gregory Totten, y el jefe de policía de Simi Valley, David Livingstone, dudando de su culpabilidad, comenzaron a revisar el caso el año pasado luego de que el supuesto criminal solicitara examinar su condena para obtener la libertad condicional. Cuando Coley agotó sus apelaciones las pruebas preliminares fueron destruidas.

Craig Richard Coley, condenado hace casi 40 años por el asesinato de una mujer y un menor de edad. / TVI24 CANAL OFICIAL / YouTube

Sin embargo, los investigadores recuperaron registros de los familiares del acusado y localizaron muestras biológicas utilizadas en el caso. Usando técnicas avanzadas, no disponibles en aquel entonces, los expertos analizaron una pieza clave de evidencia y no encontraron el ADN de Coley. Pero detectaron material biológico de otras personas, cuyos nombres no han sido dados a conocer.

Totten aseguró que “tiene la esperanza” de que el responsable sea llevado a la justicia y resaltó que este caso “es trágico”: “Una mujer inocente y un niño pequeño fueron asesinados. Craig Coley ha pasado 39 años bajo custodia por un crimen que probablemente no cometió”.

Fuente: RT Noticias