Twitter pide que cambies tu contraseña tras una falla masiva

A través de su blog, la red social Twitter anunció que para mantener la seguridad de tu cuenta tendrás que seguir algunos pasos.

Cuando usted establece una contraseña para su cuenta de Twitter, usamos la tecnología que lo enmascara para que nadie en la empresa pueda verla. Recientemente identificamos un error que almacenaba contraseñas desenmascaradas en un registro interno. Hemos solucionado el error, y nuestra investigación no muestra ninguna indicación de incumplimiento o mal uso por parte de nadie.

Le pedimos que considere cambiar su contraseña en todos los servicios en los que haya utilizado esta contraseña. Puede cambiar su contraseña de Twitter en cualquier momento, accediendo a la página de configuración de contraseña.

Sobre el error

Enmascaramos las contraseñas a través de un proceso llamado “hash” usando una función conocida como bcrypt, que reemplaza la contraseña real con un conjunto aleatorio de números y letras que se almacenan en el sistema de Twitter. Esto permite que nuestros sistemas validen las credenciales de su cuenta sin revelar su contraseña. Este es un estándar de la industria.

Debido a un error, las contraseñas se escribieron en un registro interno antes de completar el proceso de “hash”. Encontramos este error nosotros mismos, eliminamos las contraseñas y estamos implementando planes para evitar que este error vuelva a suceder.

Consejos sobre la seguridad de la cuenta

Una vez más, aunque no tenemos motivos para creer que la información de contraseñas haya salido de los sistemas de Twitter o que alguien la haya utilizado indebidamente, hay algunos pasos que usted puede seguir para ayudarnos a mantener la seguridad de su cuenta:

Cambie su contraseña en Twitter y en cualquier otro servicio donde haya usado la misma contraseña.

Use una contraseña segura que no reutilice en otros sitios web.

Habilite la verificación de inicio de sesión, también conocida como autenticación de dos factores. Esta es la mejor acción que puede tomar para aumentar la seguridad de su cuenta.

Use un administrador de contraseñas para asegurarse de estar usando contraseñas fuertes y únicas en todas partes.

Sentimos mucho que esto haya sucedido. Reconocemos y apreciamos la confianza que usted deposita en nosotros, y estamos comprometidos a ganar esa confianza todos los días.