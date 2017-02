Trump se ríe de chistes japoneses que no entiende

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido objeto de una controversia peculiar durante su rueda de prensa conjunta con el premier japonés.

Reporteros presentes en la rueda de prensa entre Trump y el premier japonés, Shinzo Abe, celebrada este viernes indican que durante el discurso de Abe el mandatario estadounidense no llevaba puesto su auricular que le ayuda a entender la lengua japonesa.

El reportero de la cadena CNN Jeff Zeleny, en declaraciones al rotativo británico The Independent, ha confirmado este suceso y ha recordado que Trump probablemente no entendió ni una palabra de lo que decía Abe, pero fingía que sí.

Además, ha asegurado que Trump, para hacer creer que entendía los chistes de Abe, se reía cuando veía que los reportes en la sala se reían y de este modo trataba de aparentar que no tenía problemas para entender al alto mando japonés.

“El no tenia puesto su auricular y tampoco lo tenía [puesto] el vicepresidente (Mike Pence) ni los otros. El se reía de los chistes sobre el golf siguiendo a la sala y las señales de sus asesores”, ha dicho Zeleny.

Aparentemente Trump decidió usar su auricular solo y cuando comenzaron las preguntas para oír las respuestas de Abe y lo continuó usando durante los últimos minutos de la rueda de prensa que ha tenido lugar hoy en Washington, la capital de Estados Unidos.

No se sabe por qué el presidente estadounidense no ha usado su auricular, no obstante, varios en las redes sociales como Twitter creen que el ego del controvertido mandatario lo llevó a pensar que no “necesitaría oír las opiniones de otras personas” ya que se considera asimismo “muy listo”.

También se descarta una posible tensión entre Trump y Abe ya que el premier japonés fue el primer líder mundial que le visitó al magnate estadounidense antes de su investidura y debido a que ambos líderes se han mostrado respetuosos el uno al otro.

