Trump se reunirá con asesores para discutir aranceles a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el jueves con sus principales asesores comerciales para decidir si activa los aranceles que ha amenazado imponer a productos chinos con un valor de miles de millones de dólares, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del Gobierno estadounidense.

Trump presentará el viernes las revisiones a su lista inicial de aranceles que apuntan a 50 mil millones de dólares en bienes chinos. Personas con conocimiento de las revisiones dijeron que la lista será un poco más reducida que la original, que se eliminaron algunos productos y se añadieron otros, particularmente en el sector tecnológico.

Trump cambia de parecer y reimpone aranceles a China

No está claro cuándo Trump activará los aranceles si decide hacerlo. Varios grupos de presión de la industria dijeron a Reuters que creen que la medida se anunciaría tan pronto como el viernes, con la publicación de un aviso del Registro Federal, o que podría posponerse hasta la próxima semana.

Bajo la ley comercial de 1974 que Trump invocó para llevar a cabo una investigación arancelaria sobre las prácticas de propiedad intelectual de China, podría retrasar la activación en 30 días.

También puede retrasar los aranceles por otros 180 días si la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) descubre que las negociaciones con China están dando resultados.

El equipo comercial del presidente ha recomendado aranceles. Si no hay tarifas, será porque el presidente no ha decidido que no está listo para implementar gravámenes”, dijo a Reuters una persona familiarizada con las deliberaciones del Gobierno.

Trump dijo a Fox News en una entrevista transmitida el miércoles que está “poniendo coto muy firmemente al comercio” con China. Cuando se le preguntó con cuánta firmeza, respondió: “Creo que muy firmemente. Quiero decir que lo verán durante las próximas semanas. Ellos entienden lo que estamos haciendo”.

El republicano mencionó específicamente los aranceles y agregó que tiene “una relación muy buena con el presidente Xi (Jinping) de China”.

Fuente: Excélsior