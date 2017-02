Trump sabía que Flynn había engañado a su vicepresidente y no se lo contó

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no supo hasta el pasado jueves que Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, le había engañado, semanas después de que el presidente fuese informado de ello, según publicó hoy el The Washington Post.

“El vicepresidente se enteró que había recibido información incompleta el pasado jueves por la noche por los medios”, explicó al rotativo washingtoniano Marc Lotter, un portavoz de Pence, sobre el contenido de los contactos de Flynn con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak.

Pence, desinformado, había llegado a defender ante los medios de comunicación que Flynn y Kislyak “no hablaron de nada que tenga que ver” con las sanciones de EU. a Rusia por supuesta injerencia electoral, que fue precisamente lo que abordaron el embajador ruso y el asesor de Trump.

De acuerdo con Lotter, el vicepresidente indagó sobre el asunto después de enterarse por los medios de lo ocurrido.

En ese momento, Trump ya hacía dos semanas exactas que había sido informado de la verdad por el Departamento de Justicia, conocedor de los contactos por las intervenciones de la inteligencia, según reconoció hoy la Casa Blanca.

La entonces fiscal general interina, Sally Yates, purgada más tarde por Trump por insubordinación, informó el 26 de enero de lo que había ocurrido al asistente presidencial, Donald McGahn, quien a su vez lo transmitió al presidente y a un grupo reducido de altos cargos, que no se lo dijeron a Pence.

Flynn dimitió este lunes presionado por Trump después de que la Casa Blanca no pudiese controlar el escándalo en el que se había convertido que un asesor del presidente mintiese al vicepresidente sobre sus contactos con el Kremlin.

En algunas de esas llamadas telefónicas, según ha admitido ahora Flynn, un general condecorado que asesoró a Trump en política exterior durante su campaña, él y Kislyak hablaron sobre las sanciones contra el Kremlin que el expresidente Barack Obama impuso antes de dejar la Casa Blanca. EFE

Un funcionario estadounidense dijo a la agencia The Associated Press que el FBI entrevistó al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn con respecto a sus contactos con Sergey Kislyak.

El funcionario dijo que la entrevista se llevó a cabo en algún momento posterior a que Donald Trump fuera investido como presidente. El funcionario fue informado acerca de la pesquisa, pero carece de autorización para dar su nombre y habló a condición de guardar el anonimato.

Se desconoce qué preguntas le hizo el FBI a Flynn o qué le dijo él a los funcionarios policiales.

Vanguardia