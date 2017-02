Trump promete reducir costo de muro en México

El presidente de Estados Unidos descartó las altas estimaciones sobre el costo del muro que planea construir en México y prometió reducirlo ‘considerablemente’.

“No me he involucrado aún en el diseño y en las negociaciones. Cuando lo haga, como con el avión de combate F-35 o el programa Air Force One, ¡el precio bajará CONSIDERABLEMENTE!”, escribió en Twitter el mandatario de EE.UU., Donald Trump, quien resaltó con mayúsculas su decisión.

Trump reaccionó así a recientes informes que estiman cifras elevadas sobre el costo del muro. Expertos calculan en más de 20 000 millones de dólares la construcción de la barrera que se extenderá en los 3200 km de frontera con México y el Departamento de Seguridad de EE.UU., en un informe, apunta en 21 600 millones de dólares el precio de esta obra.

La semana pasada, el presidente norteamericano aseguró que en “estos momentos ya se está diseñando” el muro fronterizo, sin dar mayores detalles al respecto.

El tristemente famoso muro siempre ha estado en el ojo del huracán. Desde que el republicano anunciara su propuesta durante la campaña electoral ha sido motivo de manifestaciones y tensiones.

El 25 de enero, cinco días después de entrar en la Casa Blanca, Trump firmó un decreto que impulsa la “construcción de una larga barrera física en la frontera” meridional de Estados Unidos, además de instalaciones de detención de migrantes en las zonas fronterizas con México.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló una visita prevista a la Casa Blanca, luego de que su homólogo estadounidense insistiera en que México debería pagar por la construcción de la valla con la que intenta frenar la inmigración.

