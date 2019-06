Trump enseña hoja del “acuerdo secreto con México” y fotógrafo del WP lo descubre en la mentira

El Presidente Donald Trump ha dicho dos días seguidos que logró un “acuerdo secreto” con México, más allá del anunciado el viernes, y que va a dejar al Canciller Marcelo Ebrard presentarlo en su momento. Pero la Casa Blanca se ha negado a revelar cualquier detalle. Y México lo ha negado.

Hoy Trump sacó un pedazo de papel doblado en el saco. Y un fotógrafo de The Washington Post, Jabin Botsford, le tomó foto. Resulta que se trata de una hoja suelta que tiene apuntes del documento firmado que conocen todos. Nada hay de secreto en él, pues.

"the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days."