Trump destituye a Tillerson como secretario de Estado

“Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico! ¡Le agradezco a Rex Tillerson sus servicios! Gina Haspel se convertirá en nueva directora de la CIA, la primera mujer elegida para el cargo. ¡Felicidades a todos!”, tuiteó el presidente de EE.UU., Donald Trump.

@realDonaldTrump

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!