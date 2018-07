Trudeau es acusado de acoso sexual; no tengo ningún recuerdo, dice

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha contestado por primera vez a las acusaciones que surgieron hace unos días, en las cuales se le culpaba de haber acosado a una periodista hace 18 años en un festival de música en Creston, Columbia Británica.

La acusación ha generado polémica en el país y ha dominado la discusión política los últimos días, después de que el pasado mes de junio un bloguero sacase el tema a la luz.

Las acusaciones han generado polémica en Canadá

Trudeau afirmó a los periodistas que le preguntaron sobre el caso: “Recuerdo bien ese día en Creston. Tuve un buen día, no recuerdo ningún comportamiento negativo en absoluto”.

El día de los supuestos hechos, Trudeau era un maestro de 28 años que había asistido al festival de música patrocinado por una marca de cerveza de Columbia Británica. El festival estaba recaudando dinero para apoyar la seguridad contra las avalanchas, una causa en la que el actual primer ministro se había involucrado después de que su hermano Michel muriera precisamente por una avalancha en el año 1998.

Trudeau no recuerda haber tenido un mal comportamiento

Días después del evento, el Creston Valley Advance, un periódico local, publicó un artículo sin firmar en el que se le acusaba de acosar a una periodista que estaba cubriendo el evento. El artículo no entró en detalles pero afirmó que la periodista había sentido que “le faltaba al respeto” y que Trudeau habría reaccionado diciéndole: “Si hubiera sabido que trabajabas para un periódico nacional nunca habría sido tan directo”.

Por su parte, Brian Bell, el entonces editor del periódico, ha declarado al diario The Guardian que cree en el relato de la periodista y ha añadido que no recuerda que “la reportera quedase traumatizada o angustiada por lo sucedido, pero definitivamente cualquier tocamiento o lo que sea que hubiera ocurrido en ese momento no fue bienvenido y definitivamente, fue inapropiado”.

Los supuestos hechos ocurrieron hace 18 años

Fuente: La Vanguardia