Tres adolescentes en EU violan a una joven y lo transmiten en vivo por Facebook

La policía ha arrestado en Estados Unidos (EU) a tres adolescentes que abusaron sexualmente de una joven mientras lo transmitían en vivo por Facebook Live. El incidente ocurrió este martes en la ciudad de Gulfport, en el Estado estadounidense de Misisipi.

Según la investigación, Ezzy Lee Johnson y Kadari Fabien Booker, ambos de 17 años, y Haleigh Alexis Hudson, de 19, encerraron a otra joven de 23 años en un baño y la obligaron a practicar sexo oral. Los tres han sido acusados de secuestro, mientras que Booker y Hudson afrontarán también cargos por asalto sexual.

MÁS DE 80 MIL VISITAS

La Policía está comprobando si la víctima tiene alguna disparidad en salud mental y, caso de confirmarse, se presentarán cargos adicionales contra los acusados.

Cuando anunció el arresto de Johnson, que grabó y difundió el video, el jefe de Policía de la ciudad de Gulfport, Leonard Papania, subrayó que el chico será procesado como un adulto pese a que es menor de edad.

Papania condenó enérgicamente lo sucedido, si bien no solo condenó a los autores del abuso, sino también a los usuarios del Facebook que vieron este “acto crudo y despreciable” decenas de miles de veces. El video original fue borrado, pero luego aparecieron copias, una de las cuales superó este jueves las 80 mil vistas, informa el diario The New York Post.

Asimismo, Papania dio las gracias a la comunidad por las numerosas llamadas a la Policía para colaborar en la investigación.