Tinder, muy solicitado en Rusia

Que la Copa del Mundo permite conocer a gente de otros países… cierto, pero a qué nivel y bajo qué condiciones. Muchos de los que buscan hacer contacto con algún extraño, han decidido utilizar la aplicación de citas Tinder. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Incluso aquellos que nunca la habían utilizado en su país de origen y que ahora han contribuido a que su uso se haya incrementado de manera importante.

Luego de que necesitan los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 las citas por este medio se elevaron en un 350 por ciento, para esta Copa del Mundo ha comenzado un camino hacia arriba que puede romper esa marca.

Medios rusos reportan que en los informes de las compañías telefónicas más importantes del país se tiene que el uso de Tinder ha sido hasta once veces mayor al acostumbrado, durante los partidos del Mundial, aunque no en todas las citas buscan una relación y las recomendaciones de las autoridades van en relación a no confiarse en los lugares y personas con las que se pacta la cita, para evitar un problema mayor.