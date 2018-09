Testigos de Jehová deberán pagar 35 millones de dólares a una sobreviviente de abuso sexual

Un veredicto de un jurado ha condenado a la Iglesia de los Testigos de Jehová en EE.UU. a pagar 35 millones de dólares a una joven de 21 años que afirma haber sido víctima de abuso sexual infantil por parte de uno de los miembros de la congregación en el estado de Montana, informó RT.

Según informa AP, la mujer y otros dos integrantes de su familia alegaron haber sufrido abusos entre las décadas de 1990 y 2000 de manos de un tercer familiar, miembro de los testigos de Jehová, y afirmaron haberlo acusado entonces ante los clérigos de esa denominación religiosa.

Sin embargo, Watch Tower Bible and Tract Society of New York —la organización nacional de los testigos de Jehová— optó por manejar el caso de forma interna y, pese a que expulsó al supuesto abusador en 2004, lo reinstauró en la congregación al año siguiente, según se desprende de la demanda por negligencia presentada ante la Justicia.

La entidad religiosa, por su parte, planea apelar el veredicto, señalando que el período de demanda ya expiró y que la ley estatal exime a sus clérigos de reportar “procedimientos eclesiásticos internos sobre algún pecado grave de un miembro de la congregación”. En cuanto a la multa, se prevé que sea revisada por un juez antes de ser efectiva.