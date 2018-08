Tesla confirma posible salida del mercado de valores

El fabricante de autos eléctricos Tesla confirmó el martes que su director, Elon Musk, quiere sacar a la compañía del mercado de valores para volverla privada, tal como había anticipado el propio empresario en su cuenta de Twitter.

“Estoy considerando la posibilidad de hacer que Tesla sea privada por 420 dólares por acción, el financiamiento está garantizado”, escribió Musk en su cuenta de Twitter. Añadió que los accionistas pueden vender sus acciones por 420 dólares o mantenerlas.

Agregó que actualmente no tiene participación mayoritaria en la compañía y no piensa que algún accionista la tenga si Tesla se convierte en una empresa privada. Musk también declaró que en cualquier caso no va a vender sus acciones.

“No habrá ventas forzadas, espero que todos los accionistas se queden, nuestro camino como empresa privada será mucho más fácil y menos destructivo”, subrayó en redes sociales.

La decisión final se tomará después de una votación entre los accionistas, dijo el grupo automovilístico en una nota en un blog, difundida por el empresario sudafricano entre los empleados de la firma.

Tras el anuncio, las acciones de Tesla fueron suspendidas en la sesión de este martes en Wall Street, tras una fuerte escalada. Las acciones subieron en Wall Street un 5.9% a 362.25 dólares a las 17:20 horas locales de ayer.

Las acciones de Tesla han estado en alza desde que la compañía informó sus resultados del segundo trimestre el 1° de agosto. La firma de Musk dijo que espera alcanzar la rentabilidad en el tercer trimestre.

Las publicaciones de su director provocaron un nuevo impulso a la tendencia ascendente tras una publicación del diario Financial Times en la que se indicaba que un fondo soberano de Arabia Saudita había adquirido una participación de entre 3% y 5% en la compañía.

El tuit de Musk se produjo en un momento en el que Tesla afronta la presión del mercado para aumentar la producción de su modelo 3 Sedan.

La Jornada