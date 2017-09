Suspensión de DACA es cruel: Barack Obama

El expresidente estadunidense Barack Obama lamentó este martes que se haya puesto “una sombra” sobre miles de inmigrantes con el fin del programa DACA, informó la Agencia AP.

El programa protegía de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados, y señaló la decisión adoptada por su sucesor, Donald Trump, de cruel y errónea.

“Una sombra se ha arrojado sobre algunos de nuestros mejores y más brillantes jóvenes. Apuntar a estos jóvenes es erróneo (…) y es cruel”, afirmó el ex mandatario en un comunicado publicado en Facebook.

“Atacar a estos jóvenes está mal, porque no han hecho nada malo. Es contraproducente, porque quieren empezar nuevos negocios, ser el personal de nuestros laboratorios, servir en nuestro ejército, y de otro modo contribuir al país que amamos. Y es cruel. ¿Qué pasa si el profesor de ciencias de nuestro hijo o nuestro vecino resulta ser un soñador? ¿Dónde se supone que la vamos a enviar? ¿A un país que no conoce, ni recuerda, con un idioma que ni siquiera puede hablar?”.

“Vamos a ser claros: la acción tomada hoy no es necesaria legalmente. Es una decisión política, y una pregunta moral. Cualquier preocupación o queja que los americanos puedan tener sobre la inmigración en general, no debería amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin que sea su culpa, no representan ninguna amenaza”, expresó el exjefe de Estado.

Obama promulgó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012 mediante una orden ejecutiva.

“Lo que nos hace americanos no es una cuestión de cómo nos parecemos, ni de dónde vienen nuestros nombres, ni de la forma en que oramos. Lo que nos hace americanos es nuestra fidelidad a un conjunto de ideales – que todos nosotros fuimos creados iguales; que todos merecemos la oportunidad de hacer de nuestras vidas lo que queramos; que todos nosotros compartimos la obligación de ponernos de pie, hablar y asegurar nuestros valores más preciados para la próxima generación.

“Así es como América ha llegado hasta aquí. Así es como, si nos mantenemos en ello, finalmente alcanzaremos esa unión más perfecta”.

El demócrata manifestó que le corresponde actuar a los miembros del Congreso y que une su voz a la de la mayoría de los estadunidenses que esperan que ese órgano se comporte a la altura.

Este martes el presidente Donald Trump puso fin al plan conocido como DACA, aunque la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.

El anuncio, tras semanas de deliberaciones, supone un fuerte golpe para la comunidad inmigrante de Estados Unidos, especialmente porque fue retratado por la Casa Blanca como una decisión que prioriza los empleos y la seguridad de los trabajadores ciudadanos estadunidenses.

“Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, debemos de preguntarnos qué es justo para las familias estadounidenses, para los estudiantes, para los contribuyentes y para los que buscan empleo”, consideró Trump en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.