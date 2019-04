Surgen los “Patriotas Constitucionalistas Unidos”, grupo paramilitar que detiene a migrantes en la frontera

Un grupo de civiles armados, autodenominado “Patriotas Constitucionalistas Unidos”, se dedica a detener de forma ilegal a migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos (EU).

La organización suma meses de actividades y, a través de videos en plataformas como Facebook y YouTube, difunden los operativos clandestinos en los que amagan a migrantes y los entregan a elementos de la Patrulla Fronteriza.

El principal perímetro de ocupación de los paramilitares se ubica en el desierto de Nuevo México, aunque su alcance y presencia llega hasta la ciudad de El Paso, Texas. Pese a un incremento notable de sus actividades en redes sociales, las autoridades estiman que los “Patriotas” no superan las 20 integrantes y que son varios los grupos de ese estilo los que operan a lo largo de la frontera.

Video de “arresto” masivo

Un video difundido hace unos días muestra el momento del “arresto” de más de 100 migrantes, en su mayoría originarios de Guatemala. En las imágenes se observan tanto niños como bebés en brazos y muchos de los “detenidos” son obligados a arrodillarse con las manos en la nuca.

Medios como Fox News indicaron que los “Patriotas” recorren el desierto con el rostro cubierto y fuertemente armados. Pese a que diversas organizaciones de derechos humanos los acusan de “usurpación” de funciones y hasta “secuestro”, voceros del grupo aseguran que realizan “arrestos ciudadanos” y que mantendrán la vigilancia hasta que se construya el muro prometido por el presidente Donald Trump.

Detiene FBI a Larry Mitchell Hopkins, líder de paramilitares

El sábado, agentes de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés), detuvieron a Larry Mitchell Hopkins, de 69 años de edad, identificado como el presunto líder de los Patriotas Constitucionalistas Unidos.

En declaraciones a medios locales, el procurador general de Nuevo México, Hector Balderas, informó que los oficiales federales arrestaron a Hopkins por el delito de posesión de armas de fuego y que las instituciones encargadas de la procuración de justicia no permitirán que civiles asuman tareas de seguridad. “Es un criminal peligroso que no debería andar armado alrededor de familias y niños. El arresto del FBI indica de manera clara que la ley y el orden debe recaer en manos de oficiales entrenados y no de vigilantes armados”.HECTOR BALDERAS. PROCURADOR DE NUEVO MÉXICO.

Hopkins se autodenominó “comandante en jefe” bajo el alias de Johnny Horton Jr. y, de acuerdo con CNN, su arresto deriva de una orden de cateo registrada desde noviembre de 2017. El imputado estaba programado a comparecer este lunes en la Corte Federal de Distrito de Las Cruces, Nuevo México. De ser declarado culpable, el líder de la milicia anti-migrantes podría pasar hasta 10 años en prisión.

Un encuentro con los Patriotas

Pese a un rechazo general en los principales foros políticos de Estados Unidos (EU), otro video colgado en Facebook muestra el encuentro entre representantes de los Patriotas y el excolaborador de la administración de Donald Trump, y candidato al senado por Nuevo México, Gavin Clarkson, quien en la grabación conversa con sujetos fuertemente armados con el rostro cubierto y a quienes reconoce sus “esfuerzos” por compartir la migración ilegal.

De acuerdo con Clarkson, su movimiento no es “anti-migrante”, debido a que su esposa es originaria de Argentina y cruzó a los Estados Unidos de manera legal hace más de 20 años. Desde que se difundió el arresto del líder de los paramilitares, Clarkson se ha desentendido del grupo y se ha sumado a los llamados de la Agencia de Patrulla Fronteriza y Aduanas, a fin de reportar actividades de civiles armados en la frontera.

Fuente: SDP Noticias