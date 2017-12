Su madre lo entregó y él confesó: Abusó sexualmente de 50 niños

Un adolescente que se entregó a la policía del sur de California, confesó que abusó de 50 niños durante los últimos años, informaron las autoridades el domingo a la Agencia AP.

Joseph Hayden Boston, de 18 años, fue llevado por su madre al Departamento de Policía del condado de Riverside el sábado, después de que supuestamente le contó que había abusado sexualmente a dos niños, de 8 y 4 años de edad, en un motel, señaló Ryan Railsback, portavoz de la policía.

Durante su interrogatorio con los investigadores, Boston confesó los delitos y también admitió haber abusado “de más de 50 niños” desde que tenía 10 años, informó Railsback en un comunicado. Los incidentes ocurrieron en diferentes ciudades en las que Boston ha vivido, incluida Riverside.

Boston fue detenido bajo sospecha de dos cargos por sexo oral en un menor de 10 años, fue encarcelado y se le fijó una fianza de un millón de dólares, indicó el comunicado.

No quedó claro si Boston tenía asignado a un abogado y The Associated Press no pudo localizar a su familia en busca de comentarios. Está programado que Boston comparezca ante una corte el miércoles.

Los dos menores eran huéspedes del hotel y tenían el permiso de sus padres para ir a la habitación del sospechoso, donde ocurrieron los incidentes, dijo la policía.

Horas más tarde el sospechoso llamó a su madre y le dijo lo que había hecho”, explicó Railsback. Agregó que los Servicios de Protección Infantil del condado de Riverside pusieron bajo su custodia a las dos víctimas.

Railsback señaló que se abrió una investigación y la policía cree que Boston ha abusado de otros niños que aún no realizan alguna denuncia.