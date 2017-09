Ante las cuantiosas pérdidas humanas y materiales que dejan a su paso estos fenómenos naturales, algunos se preguntan por las razones de su aumentado en los últimos cien años.

Las imágenes de devastación y muerte que dejan a su paso los huracanes, vuelven a agitar el debate sobre si estos fenómenos naturales son más potentes en la actualidad que años atrás.

La tormenta Irma ha alcanzado esta semana la categoría 5 para huracanes, con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, según el Servicio Metereológico Nacional de EE.UU (NWS, por sus siglas en inglés).

Los huracanes son tormentas tropicales y subtropicales que se generan en el Atlántico y el noreste del Pacífico y que deben su nombre al dios del mal en el mar Caribe, llamado por los españoles Juricán o Hurricán, según ‘National Geographic’.

Precedido por Harvey y sucedido por José y Katia, Irma es el tercer temible huracán de la temporada ciclónica en la cuenta atlántica. Ya se informa de 3 muertos por su paso

¿Son peores?

Ante los cuantiosos destrozos y las pérdidas humanas y materiales que dejan a su paso los huracanes, algunos científicos han tratado de esbozar teorías sobre si estos fenómenos naturales son más fuertes y frecuentes en la actualidad.

En este siglo se han formado el doble de huracanes que en el pasado, recuerda La Jornada, mientras que Irma es “un evento sin precedente, histórico, en magnitud e intensidad”, según lo describe el meteorólogo Ada Monzón, citado por el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

¿Son ahora los huracanes más frecuentes e intensos?

En este sentido, un análisis de la organización Tropósfera, arroja que “los ciclones se muestran cada vez más destructivos” y que los daños han ido en aumento por la densidad de población y las construcciones en las costas.

Según explica Tropósfera, los huracanes son “el mecanismo de la Tierra para repartir el exceso de calor de los trópicos a zonas más frías”.

¿Son más frecuentes?

Desde 1995 existe un ciclo de mayor actividad, similar al ocurrido entre los años cuarenta y sesenta, según Tropósfera.

En 2005 se registraron 28 ciclones tropicales y 14 huracanes, una cifra catalogada como récord.

Cuando los huracanes y las tormentas llegan a tierra firme pueden causar daños considerables, como la inundación de Nueva Orleans, cuando Katrina azotó a Estados Unidos el 29 de agosto de 2005.

Los expertos consideran que estos ciclos de mayor actividad de huracanes se deben al movimiento de grandes corrientes oceánicas.

El especialista estadounidense en ciencia atmosférica, Greg Holland, concluye que el aumento de estos fenómenos naturales esta relacionado con el calentamiento del efecto invernadero”, informa La Jornada.

Por su parte, el meterólogo estadounidense Christofer Landsea opina que al haber más monitoreo de las tormentas se incrementa la capacidad de detección y que por ello se registran más, según Skeptical Science.

¿Son más intensos?

“El Índice de Poder de Disipación ha aumentado desde mediados de los 70, debido tanto a las tormentas más duraderas como más intensas”, asegura Kerry Emanuel, profesor estadounidense de Ciencia Atmosférica y autor de un estudio sobre la destructividad potencial de un huracán y su capacidad de disipación, recoge Skeptical Science.

Kerry estudió la intensidad y duración de 500 tormentas en el Atlántico y otras 800 en el Pacífico de 1950 a 2004 y llegó a la conclusión de que cada vez son más fuertes y duran más.

Y en la medida en que las temperaturas suban, los huracanes de categoría 4 y 5 llegarán más a la superficie.

Opiniones en contra

Sin embargo, no todos piensan igual. No en vano, el exvicepresidente estadounidense y controvertido ambientalista Al Gore, dijo en una entrevista que las tormentas no son más intensas o frecuentes en todo el mundo de lo que han sido desde 1850, según ‘US News’.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unido (NOAA, por sus siglas en inglés) considera que el incremento de huracanes se debe a ciclo naturales normales, reseña La Jornada.

Sin embargo, los investigadores Greg Holland y Peter Webster, opinan en un informe publicado en Philosophical Transactions of the Royal Society, que la declaración de la NOAA no se sostiene sobre pruebas científicas.

Fuente: RT Noticias