Soldados iraquíes tiran por un precipicio a terroristas del EI y los acribillan

En la Red circula un video grabado en Mosul (Irak) en el que supuestos miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes lanzan por un precipicio a terroristas del Estado Islámico y disparan contra ellos a quemarropa.

El usuario de Twitter apodado @MosulEye, que reveló las perturbadoras imágenes, describe el video como una “ejecución al estilo del EI”, ya que los terroristas de esta organización suelen valerse de este método para asesinar prisioneros.

En la grabación se aprecia a un grupo de soldados que golpea y arrastra a los supuestos yihadistas hasta el borde de un precipicio. Tras lanzarlos al vacío, los militares disparan contra los cuerpos que yacen en el suelo. De momento, la autenticidad del video no ha sido confirmada por las autoridades iraquíes.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

GRAPHIC CONTENT WARNING: Executing the ISIS way, a video allegedly shows ISF executing IS fighters, throwing them, then shooting in Mosul. pic.twitter.com/PkgX5klXy0

— Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 12 de julio de 2017