Se registra sismo de 5.1… ahora en Argentina y Chile

Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter y de 187 kilómetros de profundidad se registró este lunes en el norte de Argentina, cerca de la frontera con Chile, sin dejar víctimas o daños, informó a Efe el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El sismo ocurrió en la localidad de San Antonio de los Cobres, perteneciente a la provincia de Salta (noroeste), en una zona rural ubicada a cerca de 70 kilómetros del centro habitado durante la tarde de hoy.

Según el Inpres, debido a la profundidad de 187 kilómetros el sismo no causó daños materiales y prácticamente no fue notado en el territorio argentino.

La profundidad es el segundo indicador de si se ha podido sentir o no el sismo. El primero de ellos es la magnitud, cuando más fuerte y más cercano a la superficie más puede notarse el temblor”, indicó el geofísico de la institución Gerardo Sánchez en diálogo con Efe.

Es “común”, e incluso “esperable”, según matizó el experto, que este tipo de sismos no produzcan daños y que no sean percibidos por los habitantes de los núcleos urbanos, por lo que el Instituto no recibió reportes de movimientos en la zona.

El pasado domingo se reportó un nuevo temblor en cuatro regiones chilenas cercanas a la frontera argentina.

En grandes distancias entre el eje central del sismo y la superficie puede no sentirse por muy alta que sea su magnitud”, aclaró Sánchez.

Este fue el caso, como explicó el profesional, del movimiento telúrico que ocurrió en 2011 en una provincia vecina del suroeste argentino, Santiago del Estero, donde el primer día del año se registró un temblor de 7,1 de magnitud.

En aquel caso, a pesar de la alta magnitud, no se reportaron incidentes mayores, ya que fue en una zona deshabitada y la distancia de profundidad fue de 600 kilómetros”, destacó.

