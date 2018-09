Se celebra primera boda gay en la Familia Real Británica

Este sábado 22 de septiembre, el primo de la Reina Isabel II, Lord Ivar Mountbatten, contrajo nupcias con su pareja, James Coyle.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en la residencia de Lord Ivar, al sur del Reino Unido, contó con la presencia de la ex esposa de Lord Ivar, Penélope Thompson y sus tres hijas.

Al enlace no asistió ni la Reina Isabel ni ningún miembro del clan Windsor.

En una entrevista al Daily Mail, confesó que lo hacía por James. “Quiero hacerlo por James, ya que él no ha estado casado. Yo no necesito casarme porque ya lo he hecho y tengo unas hijas maravillosas, pero creo que es importante para él”.

Rrecordemos que la Ley de Igualdad del Reino Unido reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo desde hace 5 años, pero las reglas de la monarquía británica tendrían que modificarse para que James Coyle pase a ser noble por matrimonio.

Vanguardia