Rousseff: Tratan de impedir que Lula sea elegido en las elecciones

La exmandataria brasileña Dilma Rousseff denuncia que el reciente fallo judicial contra Lula da Silva intenta impedirle postularse en las presidenciales.

“Esta sentencia no saca al expresidente Lula de la competencia. Es un intento de construir un camino para dejarlo fuera. Lo que está en juego hoy son los comicios del 2018”, ha resaltado Rousseff en una entrevista concedida este viernes a la agencia The Associated Press.

El pasado miércoles, un juez brasileño condenó al líder del Partido de los Trabajadores (PT), el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por su implicación en supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.

Rousseff, no obstante, ha destacado que ningún candidato aliado con el actual presidente brasileño, Michel Temer, puede superar a Lula da Silva, que encabeza actualmente las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año.

“Las elecciones de 2018 son un enigma. Ellos no cuentan con un candidato para competir con Lula (…) No es posible saber cuál será el resultado, pero ellos saben que la gente notó progreso cuando él estuvo en el puesto. Quieren impedir que Lula sea elegido”, ha afirmado la exmandataria, destituida el pasado año.

Fuente: HispanTV