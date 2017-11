Respirar el aire de Nueva Delhi equivale a fumar 45 cigarros al día

Están a punto de romper las métricas de los contadores. Nueva Delhi, capital de India con más de 22 millones de ciudadanos, ha superado en algunas zonas de su territorio los 451 puntos de micropartículas PM.2 según el baremo AQI. Air Quality Index es el Índice de la Calidad del Aire. Para que te hagas una idea, en Madrid nunca ha superado la barrera de los 85, informó la Agencia EFE.

Eso implica dos cosas: que hay personas (ancianos, niños) inhalando el equivalente a 45 cigarrillos al día sin fumar ni un solo pitillo… y que la contaminación ambiental podría ser aún más grave en ciertos puntos, ya que los medidores no son capaces de registrar cantidades superiores a esa. Esto no estaba previsto.

La Organización Médica India ha declarado la catástrofe ambiental “emergencia pública sanitaria”. El Gobierno ha detenido la circulación de varias líneas de trenes, buses y aviones y ha cerrado las escuelas.

Smog As Visible In The Gurgaon Area Near Delhi On Nov 2016

Polución visible a las 10 de la mañana en Gurgaon, Haryana. Este es un nivel de contaminación inferior al que está sufriendo Nueva Delhi actualmente.

En Delhi el famoso señor de la contaminación no podría hacer su chiste, porque todo el mundo puede ver, literalmente, la polución. De ahí las impactantes imágenes de hace dos días en la autopista de Yamuna, una de las radiales de acceso a la capital, de las más mortíferas de la provincia y que ya protagonizó situaciones similares, aunque no tan críticas, el año pasado.

Un video viralizado en las redes indias muestra a transeúntes escandalizados por una cadena de accidentes que no pueden detener. El aire es tan espeso que actúa como niebla ocre semiopaca.

Mientras los accidentados gritan a los pasajeros para que salgan pitando de su vehículo observan aterrados cómo el próximo coche va a alunizar contra la cadena que tiene ante sí. 24 coches se han accidentado en esta cadena, pero se han registrado otros muchos incidentes automovilísticos no tan cinematográficos a causa de la niebla de estos días.

A Delhi se le han juntado todos los ingredientes de la tormenta perfecta y por eso funciona como modelo de política ambiental desastrosa a evitar. La ciudad está localizada lejos de la costa, tiene una planificación urbana que potencia el uso de coches, está circundada por un anillo de terrenos para agricultores que practican la quema constante de arrozales. Y depende bastante del carbón, esa materia capaz de general el 90% de las partículas contaminantes para generar el 8-10% de la materia energética.

Mientras las autoridades intentan poner remedio a este esquema organizativo, ya no hace falta ser fumador para contraer cáncer de pulmón y todo tipo de enfermedades respiratorias.

Por el lado positivo, empresas como Xiaomi, Eureka Forbes, Blue Air o Panasonic han reportado un enorme aumento de ventas de purificadores de aire. En el negativo, siete millones de personas mueren al año prematuramente por problemas derivados de la exposición a la contaminación y visiones como la de la autopista de Yamuna nos recuerdan lo poco preparados que estamos ante el desastre climático que ya tenemos entre nosotros.