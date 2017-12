Reportero del Washington Post se disculpa con Trump por haber publicado esta imagen

Un reportero de The Washington Post ha ofrecido públicamente sus disculpas al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber publicado una fotografía engañosa de su último mitin. El mandatario sugirió el despido del periodista Dave Weigel por difundir “noticias falsas”.

Se trata de una fotografía del sitio donde Trump pronunció un discurso en Pensacola, Florida, y mostraba un auditorio prácticamente vacío ya que fue tomada previo al inicio del evento. Weigel tuiteó la imagen luego de que concluyó el mitin, acusando a Trump —que celebró un “lleno a tope”— de mentir acerca de la magnitud de asistencia.

La actividad, no obstante, sí contó con un lleno total, según lo demostraron imágenes compartidas por el mandatario en las que también lanza un ataque directo contra el reportero y el medio estadounidense.

Ante la reacción de Trump, Weigel atribuyó su error a una “confusión” y aseguró que todo lo que expresa en Twitter “es una broma”.

“Fue un tuit malo en mi cuenta personal, no una historia para The Washington Post. Lo eliminé después de 20 minutos”, agregó. No obstante, el presidente posteriormente pidió el despido del periodista alegando que sabía de antemano que la información que difundía era falsa.

Fuente: RT