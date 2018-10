Quién era la verdadera enemiga de Lady Di dentro de la familia real

La princesa Diana tenía una enemiga dentro de la familia real. El nuevo libro de Craig Brown, “Ninety Nine Glimpses of Princess Margaret”, sobre la vida de la hermana de la reina Isabel II expone la relación conflictiva que existía entre la tía del príncipe Carlos y la princesa de Gales. Brown dijo a Fox News que allegados y amigos de la mujer, quien falleció por problemas de salud en el 2002 a los 71 años, estuvieron dispuestos a hablar sobre ella.

“Creo que es por el tiempo que ha pasado. Sus contemporáneos siguen vivos y sus mentalidades han cambiado… Esa época ya terminó”, explicó Brown.

Según revela el autor británico en su libro, la princesa Margaret se sintió traicionada por la entrevista que dio Lady Di en 1995 a la BBC en la que declaró lo siguiente ante 23 millones de espectadores: “Éramos tres en el matrimonio, así que estábamos un poco abarrotados”, en referencia la aventura amorosa del príncipe Carlos con Camila Parker Bowles.

Margaret, quien había sido una de las primeras en aceptar a la princesa Diana a la Casa de Windsor, jamás le perdonó ese acto de deslealtad y traición.

“No le gustaba que otros tuvieran malos comportamientos”, señaló Brown en el libro. “Ventilar sus sentimientos al mundo entero sin ningún tipo de aviso previo fue considerado una increíble traición aunque lo que Diana estuviera diciendo fuera cierto. Margaret nunca se lo perdonó. Ni siquiera podía ver revistas que tuvieran su cara. Las daba vuelta”.

“Tampoco permitía que sus hijos hablaran con ella. Eran todos integrantes de la realeza viviendo en el Palacio de Kensington. Pero si tenías un problema con Margaret, ella era una persona implacable. Aunque Diana hubiese vivido por 30 años más, jamás le hubiese vuelto a hablar”.

El príncipe Carlos y Lady Di se divorciaron en 1996 tras cuatro años de separación. Diana falleció un año más tarde, a los 36, en un accidente automovilístico en París.

De acuerdo con Brown, Margaret nunca se lo perdonó a Diana, ni siquiera después de su muerte. En el funeral de la princesa, todos los miembros de la familia real inclinaron su cabeza al ver pasar el ataúd, excepto ella.

“Margaret simplemente movió la cabeza, casi como si estuviera espantando una mosca”, dijo Brown. “Tampoco estuvo de acuerdo en que izaran la bandera a media asta”.

En un momento se evaluó la posibilidad de erigir una estatua de Lady Di afuera del palacio pero Margaret se opuso y no lo permitió.

“Ella dijo, ‘No voy a tener a esa mujer afuera de la ventana de mi dormitorio'”, aseguró Brown. “Era una mujer muy difícil”.

Sin embargo, Margaret tenía su propio lado rebelde. Según Brown, la hermana de la reina Isabel II pasó la mayor parte de los años 70 en la isla de Mustique en el Caribe de fiesta con Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Aunque muchos especulan que existió un romance entre ambos, el autor británico desmiente la teoría.

Pero Diana no fue la única en padecer la furia de Margaret. La hermana de la reina también atacó a Sarah Ferguson por unas fotos que salieron a la luz en 1992 en las que aparentemente John Bryan, asesor legal, le chupaba los dedos mientras seguía casada con el príncipe Andrew de quien se divorció en el 1996.

Margaret le hizo saber su descontento a Ferguson a través de una dura carta escrita a mano.

“Has hecho más para avergonzar a la familia real de lo que jamás pudiéramos haber imaginado”, escribió Margaret. “Ni siquiera agachaste tu cabeza por un segundo de vergüenza por esas desagradables fotografías. Claramente nunca consideraste el daño que nos estás causando a todos nosotros”.

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry ( Eddie Mulholland/Pool via Reuters/File Photo)

Brown dice también en su libro que si Margaret estuviese viva, seguramente habría aceptado a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry a la familia real pero que su amistad no habría durado mucho.

“Casi siempre todas estas cosas empezaban felizmente”, argumentó el escritor. “Pero con Margaret nunca se sabía qué iba a pasar. A Diana y a la duquesa de York las adoraba al principio. Primero eran amigas. Especialmente con Diana. Ella era la favorita de la familia real de Diana porque había sido muy amable con ella en el comienzo. Pero en algún punto, Meghan se equivocaría o con lo difíciles que son el padre y la hermana de Meghan eso podría haber generado un conflicto con Margaret.

Fuente: Infobae