Qué sorpresas esperar del evento de Apple

Los productos: Liderados por el iPhone 8

Lo más seguro es que el evento comience con algunos anuncios de cifras de Apple: cuántos teléfonos se han vendido en todo el mundo; las aplicaciones que se han descargado en el App Store e incluso conocer acerca de las buenas ventas de los más recientes productos de Apple — como el nuevo iPad Pro de 10.5 pulgadas y las MacBook Pro con Touch Bar.

El nuevo iPhone 8, junto con los otros dos teléfonos que vamos a mencionar enseguida, se dejaría para la parte final del evento.

El iPhone 8, según los rumores de los últimos meses, será un parteaguas para la compañía californiana. No sólo porque representa el décimo aniversario de los celulares de Apple, sino porque sus rivales como LG, Samsung y Huawei están lanzando teléfonos OLED, muy delgados, con cámaras dobles y (exceptuando a Huawei), con paneles frontales sin biseles.

Este nuevo teléfono de Apple representa un gran cambio para Apple, pues será la primera ocasión en que la compañía utiliza el OLED –y no LCD– para la pantalla de su celular insignia. Y más allá de la pantalla, el teléfono tendría carga inalámbrica (también la primera vez en un teléfono de Apple), un diseño de vidrio y acero (similar al iPhone 4) y una cámara orientada en vertical y mejorada con respecto a su generación previa.

El iPhone 8 no será nada económico y tampoco nada fácil de conseguir. La gran parte de los rumores de fuentes confiables colocan al iPhone 8 con un precio inicial de US$999 — incluso más caro que la configuración más completa del iPhone 7 Plus con 256GB de almacenamiento que cuesta US$969. Además, su disponibilidad sería tan corta como unas 5 millones de unidades para todo el año. (En contexto, el iPhone 6S y 6S Plus vendieron 10 millones de unidades en su primer fin de semana).