Puigdemont descarta elecciones en Cataluña para independencia

Este jueves el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, descartó convocar a elecciones en la región, pero continuará con su plan para la independencia de Cataluña, informó Excélsior.

De esta manera, posibilidad de una salida negociada con el Estado central español fue cerrada por el presidente, ya que alegó que no había garantías del Gobierno español sobre el artículo 155 para evitar la intervención de la autonomía de Cataluña, en caso de elecciones.

“Mi responsabilidad era agotar todas las opciones de diálogo. Nadie puede decir que no he hecho sacrificios por el diálogo. No se da ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al parlamento”, afirmó.

De esta manera, Puidgemont dejó en el Parlamento de Cataluña la decisión para declarar una independencia de manera unilateral y también cómo hacer frente al artículo 155.

Al respecto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldó en el Senado las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución.