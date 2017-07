‘Programa nuclear norcoreano es más amplio de lo que se creía’

Imágenes satelitales tomadas del principal sitio nuclear de Corea del Norte muestran que Pyongyang podría haber reprocesado más plutonio de lo que se pensaba.

El informe del think tank estadounidense 38 North, un proyecto de monitoreo norcoreano basado en Washington, publicado este viernes se basa en imágenes térmicas captadas por satélite entre septiembre y finales de junio del laboratorio radioquímico de la planta nuclear de Yongbyon (oeste de Corea del Norte).

Los datos mostraron que había habido por lo menos dos ciclos de reprocesamiento de plutonio no conocidos previamente dirigidos a producir “una cantidad indeterminada de plutonio que puede aumentar aún más el arsenal de armas nucleares de Corea del Norte”, se lee en el reporte.

El think tank ha detectado además, movimientos en la instalación de enriquecimiento de uranio en Yongbyon, los cuales podrían indicar la operación de centrífugas que podrían utilizarse para aumentar la reserva de uranio enriquecido de Corea del Norte, otra fuente de combustible para crear bomba nuclear.

El documento, no obstante, indica que no estaba claro si la actividad térmica detectada en la planta de uranio era el resultado de operaciones de centrífugas o de mantenimiento.

El think tank responde que los patrones térmicos en la planta de producción de isótopos/ tritio sugieren que no era operacional y por lo tanto no está produciendo tritio, un isótopo esencial utilizado en el rendimiento potenciado y las armas de hidrógeno.

En los últimos años, Corea del Norte ha llevado a cabo cinco ensayos nucleares y una serie de pruebas de misiles. En mayo, Pyongyang amenazó con impulsar “a velocidad máxima” su programa de armas nucleares en respuesta a la creciente presión ejercida sobre el país por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Corea del Norte reivindica con insistencia que el desarrollo de armas nucleares blinda su estrategia de defensa, mientras EE.UU. mantenga su postura hostil.

Fuente: HispanTV