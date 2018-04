Primeras imágenes de ataque de EE.UU. contra Siria

En las imágenes se aprecian los sistemas de defensa aérea sirios en Damasco, que se activaron en medio de los ataques aéreos estadounidenses, británicos y franceses.

Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3

Poco antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció su decisión de atacar territorio sirio en el marco de una operación conjunta con Francia y el Reino Unido.

Video of sirens going off in #Syria pic.twitter.com/HcfLmQOtKX

