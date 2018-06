Primera imagen de DiCaprio y Pitt en lo nuevo de Tarantino

Leonardo DiCapio y Brad Pitt son los protagonistas de la primera imagen de Once Upon a Time in Hollywood, el noveno filme de Quentin Tarantino. Una película que tiene como telón de fondo los asesinatos instigados por Charles Manson y llegará a los cines en agosto de 2019.

En la imagen publicada por DiCaprio en su cuenta de Instagram, parece junto a compañero de rodaje Brad Pitt luciendo un look propio de los años 60. El protagonista de Titanic viste una americana de piel y jersey de cuello vuelto, mientras que Pitt posa con chaqueta y jeans.

DiCaprio interpreta a la antigua estrella de la televisión, Rick Dalton, mientras que Pitt con su chaqueta vaquera dará vida a Cliff Booth, el doble de Rick. Once Upon a Time in Hollywood también contará con Al Pacino que será Marvin Shwarz y Margot Robbie, quien encarnará a Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson y que además es la vecina de Rick.

Once Upon a Time en Hollywood tiene previsto su estreno el 9 de agosto de 2019 y su director, Quentin Tarantino, ha descrito el proyecto de la siguiente manera: “Tiene lugar durante la era de Hollywood de 1969 en el momento álgido de la explosión de la contracultura, en el momento de la revolución hippie… Durante el verano, poco a poco, bloque por bloque, vamos a transformar Los Ángeles en el Hollywood psicodélico de 1969”.

Junto a DiCaprio y Pitt completan el elenco Damian Lewis (Homeland); Luke Perry (Riverdale); Emile Hirsch (Speed Racer); Dakota Fanning (El alienista); Clifton Collins Jr. (Westworld); Keith Jefferson (Los odiosos ocho) y Nicholas Hammond (Turkey Shoot), entre otros.

Fuente: Excélsior