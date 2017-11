Presidente de Ford dice que sus automóviles tienen que ser como el iPhone

El nuevo presidente y consejero delegado de Ford, Jim Hackett, afirmó hoy que el fabricante de automóviles quiere producir vehículos de la misma forma que Steve Jobs creó el iPhone y que el futuro es para vehículos inteligentes. Lo anterior lo publicó la agencia de noticias EFE.

Hackett, que fue nombrado de forma inesperada al frente de Ford en mayo pasado, dijo hoy en una cumbre empresarial en Detroit (EE.UU.) que el futuro del automóvil no es para “vehículos estúpidos”.

Según señalaron hoy medios locales, Hackett afirmó en la Cumbre de Líderes Empresariales de Michigan que “el futuro de Ford no es abandonar los vehículos. Pero no habrá vehículos estúpidos en el futuro. No podrá ser así. Tenemos que evolucionarlos para ser más inteligentes”.

Hackett añadió que “la evolución de los vehículos autónomos seguirá a la que tuvieron los ordenadores” y puso como ejemplo el iPhone de Apple, que -afirmó- no es solo magnífico por su potencia sino por su “calidad humana”.

“Jobs interpretó la ciencia informática en la forma que los humanos les gustaría utilizarla”, dijo.

Hackett sostuvo que ahora los vehículos son “ordenadores sobre ruedas”