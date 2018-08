Prensa se une contra Trump en Estados Unidos

Un centenar de medios de Estados Unidos se unió para crear un frente común contra los ataques a los periodistas del presidente Donald Trump, que ha llegado a llamar a la prensa “el enemigo del pueblo estadunidense”.

Al menos 100 periódicos y revistas publicarán el jueves diferentes editoriales para desarmar la hostil retórica de Trump en contra de los medios de comunicación, que el mandatario impulsó desde el inicio de su campaña presidencial.

La iniciativa, liderada por el histórico diario The Boston Globe, reunió a otros como The Houston Chronicle, el Minneapolis Star Tribune, Miami Herald y Denver Post.

Otros como The Washington Post y The New York Times no han confirmado su participación, pero son dos de los diarios contra los que Trump ha cargado de manera concreta en repetidas ocasiones.

El mandatario ha asegurado que estos medios y las televisoras CNN y NBC, entre otros, citan a “fuentes anónimas que no existen” para elaborar noticias y que “inventan historias” para desacreditar su trabajo en el Despacho Oval.

El equipo de Trump ha llegado a impedir el acceso a la Casa Blanca a la reportera de la CNN, Kaitlan Collins, después de considerar que había efectuado preguntas “inapropiadas”.

Proponemos publicar un editorial el 16 de agosto sobre los peligros de los ataques de la administración a la prensa y pedirles a otros (medios) que se comprometan a publicar sus propios editoriales en la misma fecha”, señaló el Globe en una carta enviada a centenares de publicaciones estadunidenses.

La respuesta ha sido abrumadora”, dijo a CNN la editora adjunta de la página editorial del The Boston Globe, Marjorie Pritchard.

Las referencias ofensivas del Presiente hacia la prensa han despertado preocupación entre varias organizaciones internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han expresado su desconcierto y han alertado del peligro que estas críticas despiadadas suponen.

DIVULGAN OTRO AUDIO

Omarosa Manigault Newman, una exconcursante del reality show El Aprendiz, conducido por Donald Trump, y convertida en su asesora en la Casa Blanca, prosiguió ayer su arremetida contra el mandatario.

La mujer difundió en la cadena NBC un audio de una conversación con Trump tras enterarse de que debía dejar su cargo en diciembre pasado.

¿Omarosa? ¿Omarosa que está pasando? ¿Acabo de ver en las noticias que estás pensando en irte? ¿Qué pasó?”, dice Trump, aparentemente sin saber que la mujer ya había sido despedida.

Horas antes, Trump insulto en Twitter a quien fuera su asesora: “La Chiflada Omarosa, que fue despedida en tres ocasiones en El Aprendiz, fue ahora despedida por última vez. Nunca tuvo éxito, nunca lo tendrá.”

FBI DESPIDE A AGENTE DE TRAMA RUSA

El agente Peter Strzok, el empleado de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que aseguró en un mensaje que evitaría que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, fue despedido de la agencia.

Según un comunicado de su abogado, el FBI decidió que Strzok dejara de formar parte de su equipo de investigadores el pasado viernes después de que hace meses se hiciera pública una conversación en privado con su amante durante la campaña electoral de 2016.

Su abogado consideró el despido como “una salida de las prácticas típicas de la agencia”, pues originalmente se le castigó con una suspensión de 60 días y una reducción de cargo.

Trump no tardó en reaccionar a la marcha de Strzok del FBI: “Basándonos en que Strzok estaba a cargo de la Caza de Brujas (en referencia a la trama rusa), ¿dejarán que acaben con ella?”, preguntó en Twitter.

