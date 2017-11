¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional del Hombre?

Con el propósito de fomentar el equilibrio de los géneros, desde el 19 noviembre de 1992, se conmemora el Día Internacional del Hombre en más de 60 países.

Esta efeméride busca promover modelos masculinos positivos, celebrar las contribuciones de los hombres a la sociedad, poner de relieve la discriminación hacia ellos, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad en tal sentido, además de crear un mundo más seguro y mejor.

La celebración de este día fue una propuesta del profesor de la Universidad de Missouri, Tomas Oaster, quien en 1992 propuso realizar esta conmemoración, aunque fue hasta 1999 cuando se empezó a festejar.

Entre los países que reconocen esta festividad está México, Argentina, Bolivia, Cuba, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay, entre otros.

Este día tiene por objetivo dar mayor relevancia al tema de la igualdad de género así como poner en relieve la discriminación contra los hombres y mejorar las relaciones entre mujeres y hombres, según su creador.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) este día tiene como fin centrarse en la salud del hombre y del niño, promover la igualdad de género y disminuir la discriminación.

Cabe destacar que este día no ha sido oficializado por la Unesco, pero en 1999 recibió el apoyo de Ingeborg Breines, directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz (Women and Culture of Peace Programme), para elegir un día internacional para el varón, al cual consideró como “una excelente idea que dará un poco de balance entre géneros”.

JMSJ

Fuente: 24 horas