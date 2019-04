‘Pollero’ abandona a niño de 3 años en campo de Texas; sus padres pagaron para cruzarlo a EU

Un niño de 3 años de edad, presuntamente abandonado por un “pollero”, fue localizado por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, llorando y deambulando solo en un campo de maíz en Texas, la madrugada del pasado 24 de abril. A dos días del hecho, ya fueron localizados sus padres: son mexicanos y viven en NY, a más de 2 mil kilómetros de donde fue encontrado su hijo.

“Yo la verdad, cuando vi que un niño había aparecido ahí, dije no puede ser, ese no es mi hijo, porque nosotros no quedamos así, no habíamos dicho que iba a pasar de esa manera, ¿cómo nosotros vamos a arriesgar así a mi hijo?”, cuestionó la supuesta madre del menor.

Presentan videos con el niño para comprobar parentesco

De acuerdo con un reportaje emitido en el noticiero En Punto, de Televisa, una pareja, que pidió omitir sus nombres y rostros, se identificó como los padres del menor de 3 años, cuyas fotografías fueron difundidas por agentes fronterizos esta semana. Se acercaron con la cadena de televisión Univisión, para que les ayudaran a reencontrarse con el menor.

“Sí, así yo lo reconocí, es él, no hay duda, porque la carita y todo eso, hasta creo que se parece a mi”, dijo el supuesto padre a Univisión.

La pareja compartió un video del último cumpleaños del menor, explicaron que el niño se encontraba en México, bajo el cuidado de un tío y que habían pagado 4 mil dólares a un supuesto pollero para que lo ingresara en Estados Unidos.

Pagaron a un pollero 4 mil dólares para cruzar al niño

“A nosotros nos dijeron otro tipo de manera que iba a pasar con un carro, con unos papeles prestados y rápido iba a ser”, recordó la presunta madre.

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que el niño era parte de un grupo de migrantes que huyó cuando se encontraron con los agentes fronterizos.

El menor llevaba escrito en un zapato su nombre y un número telefónico del tío. La pareja ya entregó documentación al Consulado mexicano y a autoridades federales para reclamar la custodia del niño.

“Solamente quiero que nos entreguen a nuestro hijo y si ya dicen que hasta ahí, nos van a deportar, nos vamos”, afirmó la supuesta madre.

