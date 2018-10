Pierden los más ricos del mundo 63 mdd por tensiones comerciales

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio neto de las 500 personas más ricas del mundo fue el que más cayó en seis meses.

El grupo perdió un 1.2 por ciento de su patrimonio neto combinado, ya que las acciones de lujo cayeron luego de los informes de una represión en el comercio chino y las acciones de Estados Unidos se deslizaron por las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro.

Bernard Arnault, la persona más rica de Europa, vio caer su fortuna en unos 3 mil 500 millones de dólares, la mayor pérdida de los que figuran en el índice. El fundador del mayor fabricante de artículos de lujo del mundo, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, ahora tiene un valor de 73.5 mil millones de dólares.

Los hermanos Alain y Gerard Wertheimer, que son dueños de Chanel, perdieron 775 millones de dólares, mientras que Francois Pinault, fundador del propietario de Gucci, Kering, recibió un golpe de 1.6 mil millones.

MAGNATES TECNOLÓGICOS NO SE SALVARON

Jeff Bezos de Amazon.com Inc., Mark Zuckerberg de Facebook Inc., Bill Gates de Microsoft Corp. y Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Alphabet Inc., perdieron 8.4 mil millones de dólares en conjunto.

CARLOS SLIM, EL SÉPTIMO MÁS RICO DEL MUNDO

El mexicano Carlos Slim, séptimo más rico del mundo según el Índice, perdió 283 millones de dólares y su fortuna se ubica en 57.9 mil millones de dólares.

Warren Buffett, la tercera persona más rica del mundo, fue el único multimillonario entre los 10 primeros en terminar el día más rico.

Su fortuna subió de 1.2 mil millones a 90 mil millones de dólares.

Jeff Besos de Amazon.com perdió en conjunto con magnates de la tecnología 8.4 millones de dólares.

DATOS

283 millones de dólares perdió Carlos Slim; su fortuna se ubica en 57.9 mil millones de dólares.

775 millones de dólares perdieron los dueños de Chanel.

Fuente: Vanguardia