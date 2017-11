Pentágono no quiere que el mundo vea arte de presos de Guantánamo

Una exposición de obras de presos de Guantánamo en Nueva York hace que el Gobierno de EE.UU. impida que salgan más piezas de la prisión y amenace con quemarlas.

Ocho hombres que estuvieron en la infame prisión estadounidense sin ser sometidos a juicio exponen sus trabajos en la galería de los Presidentes, en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, y generan una gran polémica, informó el lunes el diario estadounidense The New York Times.

“Pintan el mar una y otra vez sin poder alcanzarlo”, señalan los curadores de la exposición “Oda al Mar”, que se inauguró el pasado octubre y que estará abierta al público hasta el 26 de enero, con 36 cuadros para mostrar.

La controversia se produce cuando el Departamento estadounidense de Defensa (el Pentágono) insiste en que los artículos producidos por los detenidos en Guantánamo (Cuba) son propiedad del Gobierno de Estados Unidos. Ahora, además, el Pentágono está revisando la forma en la que maneja el arte de los prisioneros, y los abogados dicen que no han podido transportar las pinturas de los detenidos fuera de la bahía de Guantánamo en las últimas semanas.

En respuesta, los organizadores de la exposición han difundido una petición para protestar por esta política del Departamento de Defensa, que incluso contempla quemar los trabajos anteriores.

Los envíos de obras de arte hechas por los detenidos de Guantánamo, en donde aun permanecen 41 presos, están en este momento suspendidas, de acuerdo con una nota emitida por Anne Leanos, de la Armada de los Estados Unidos.

La petición de firmas advierte de que la nueva política del Pentágono tendrá efectos drásticos, ya que les privará de la “habilidad para crear belleza y de comunicarse con el mundo exterior”.

Fuente: HispanTV