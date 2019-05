Pelé y Barack Obama se reúnen en Brasil para trabajar juntos “por un mundo mejor”

El ex Presidente de Estados Unidos Barack Obama y el ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se encontraron este jueves en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, para trabajar juntos “por un mundo mejor”.

“Me encontré con Barack Obama. Hablamos sobre cómo trabajar juntos para hacer un mundo mejor. Feliz por estar con él en el mismo equipo”, afirmó el triple campeón del mundo con la selección brasileña en sus redes sociales.

Pelé, de 78 años, publicó una fotografía junto a Obama, la primera en sus redes sociales después de someterse en abril pasado a una operación en un hospital de Sao Paulo para retirarle un cálculo renal que le mantuvo internado durante varios días.

Ese nuevo contratiempo surgió en París, adonde viajó para participar en un acto de uno de sus patrocinadores junto con el atacante del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, por el que siente una profunda admiración.

La salud del ex delantero del Santos, quien sólo tiene un riñón desde la década de los 70, ha sido motivo de preocupación en los últimos años, tras varias intervenciones quirúrgicas en la columna y en la cadera, así como problemas relacionados con el aparato urinario.

Por su parte, Obama se encuentra de visita en Sao Paulo, donde este jueves participó en un encuentro sobre innovación digital en América Latina, en el marco de una gira por la región que también le ha llevado a Colombia.

En su discurso, el ex Presidente estadounidense (2009-2017) expresó su admiración por Brasil, y se quejó en tono de broma del “intenso tránsito” de vehículos que padecen algunas urbes del país, como Sao Paulo, donde viven alrededor de 20 millones de personas contando con su área metropolitana.

“Me gusta la gente de Brasil, su diversidad y sus raíces”, expresó Obama a los asistentes.

