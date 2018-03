Pederasta contrata a un sicario para matar a una niña de la que abusó y evitar su testimonio

Richard Palmer, estadounidense de 26 años preso por pederastía, intentó pagar a un sicario la suma de 15.000 dólares para que acabara con la vida de una menor que lo denunció por haber abusado de ella cuando tenía menos de 12 años de edad, y así evitar que testificara.

Según reportes de la Policía de Florida (EE.UU.), el sujeto también ofreció un auto deportivo a quienquiera que lograse matar a la niña y los miembros de su familia, informó el diario Metro.

— NEWS UPDATE (@GetNewsUpdates) 8 de marzo de 2018