OMS eleva a 2018 la cifra de muertos por el cólera en Yemen

El cólera se esparce velozmente en Yemen. El número total de fallecidos por esta epidemia ha subido a 2018 personas, informa este sábado la OMS.

“Un total de 2018 personas han muerto por la epidemia de cólera en Yemen desde (el 27 de) abril”, dio a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS), según recoge la agencia turca de noticias Anadolu (AA).

De igual modo, el nuevo informe confirma 565.041 casos de cólera en todo el país, es decir, en las 22 provincias (de las 23) y 300 ciudades (de las 333) donde la enfermedad se ha esparcido.

El mayor número de muertes (382 casos) se registró en la provincia noroccidental de Hajjah, cuya capital homónima se encuentra 127 kilómetros al noroeste de Saná (capital), mientras que en la provincia occidental de Al-Hudaida se detectó alrededor de 70.000 casos sospechosos, agrega el informe.

El nuevo balance de la OMS, en comparación con el anterior, muestra un aumento de 18 muertos y de unos 65 mil afectados más desde el pasado 14 de agosto, cuando ese organismo señaló que casi 15 millones de personas sospechosas de haber contraído el cólera no reciben atención médica básica.

El brote del cólera que afecta a Yemen por las precarias condiciones de higiene y de los servicios sanitarios es “el peor del mundo”, resalta un comunicado emitido en junio por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

No obstante, no solo no se hace nada para prevenir esa epidemia sino Arabia Saudí ha empezado una nueva ola de ataques contra Yemen,el país más pobre del mundo árabe.

La semana pasada, el subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Stephen O’ Brien, lamentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que el sufrimiento de la población yemení siga sin encontrar alivio y culpó a Riad de las miles de muertes civiles en Yemen.

