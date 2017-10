Nunca habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear: Jans Fromow-Guerra

La circunstancia por la que atraviesa la relación Estados Unidos y Corea del Norte es seria y grave, pues ambos están inclinados a escalar enfrentamientos.

“Nunca antes habíamos estado tan cerca” de una guerra nuclear, advirtió Jans Fromow-Guerra, quien es parte de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, AIMPGN (en inglés International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), galardonada con el Nobel de la Paz 2017, por su labor para abolir las armas nucleares en el mundo.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, sobre Estados Unidos y Corea del Norte, indicó que es un caso importante y serio porque en décadas no se había escuchado un diálogo político a nivel internacional como para amenazar con armas nucleares.

Explicó que considerando las personalidades de los mandatarios el estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, “nos ponen en un riesgo grave en cuanto al potencial conflicto de la región”, pues el asunto es que hay más puntos de roce donde siempre es posible una consagración nuclear.

Para el especialista, la campaña internacional se creó en el 2007 y ha ido transitando por diferentes acciones coordinadas por varias organizaciones de la sociedad civil con el fin de abolir las armas nucleares.

Fuente: SDO Noticias