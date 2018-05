Nuevo tiroteo en escuela de Estados Unidos

Horas después de la masacre en Texas, donde un joven acribilló a 10 personas en una escuela, un nuevo tiroteo ocurrió este viernes por la noche en el secundaria Mount Zion High School, en el condado de Clayton (Georgia, Estados Unidos). Una mujer perdió la vida y otra resultó herida.

Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió durante una ceremonia de graduación.

Las imágenes de la escena del tiroteo muestran alrededor de 15 autos de la policía de Clayton.

#BREAKING: Major police presence at Mt. Zion HS where Clayton County police say multiple people have been shot – https://t.co/q5ziGz7cQN @JustinWilfonWSB is at the scene working to learn more information | WATCH The Channel 2 Action News #Nightbeat at 11 for LIVE updates pic.twitter.com/k2RxwJimt3

— WSB-TV (@wsbtv) May 19, 2018